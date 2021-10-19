【時報記者沈培華台北報導】偏空的美系外資，持續保守看記憶體產業，指短期NOR Flash的需求轉為疲軟，第四季的價格可能持平，明年第一季價格可能轉跌，進一步下調華邦電(2344)、旺宏(2337)投資評等至「劣於大盤」。整體外資今日賣超華邦電23468張，賣超旺宏11237張，列為外資賣超個股前兩名。
繼先前發布報告認為NOR Flash第四季價格可能僅持平，美系外資最新報告指出，第四季NOR Flash價格僅小幅季增至持平，與先前預期相同，但隨著供需趨於平衡，價格上漲空間有限，明年第一季價格可能持平至下跌。
美系外資認為，消費性電子產品需求疲軟，將影響NOR Flash價格走勢，明年第一季價格可能轉跌，進一步下調華邦電、旺宏的評等，將華邦電與旺宏的投資評等由「中立」降至「劣於大盤」。
先前偏空的美系外資一再保守看記憶體產業，美系外資在8月就調降旺宏和華邦電評等，均降至持有評等，日前看法更為保守，預測NOR Flash 2022年將面臨周期性減弱，調降旺宏、華邦電的目標價，本次進一步調降評等。
不過，旺宏董事長吳敏求先前即指出，他不認同美系外資8月發布「記憶體寒冬來臨」的報告，直指旺宏不但下半年需求看好，明年整年也看好。旺宏董事長吳敏求對旺宏後續營運相當有信心，預期第3季、第4季財報會很好看，旺宏不僅下半年需求看好，並對明年整年營運也看好。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：