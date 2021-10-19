【時報記者沈培華台北報導】偏空的美系外資，持續保守看記憶體產業，指短期NOR Flash的需求轉為疲軟，第四季的價格可能持平，明年第一季價格可能轉跌，進一步下調華邦電(2344)、旺宏(2337)投資評等至「劣於大盤」。整體外資今日賣超華邦電23468張，賣超旺宏11237張，列為外資賣超個股前兩名。

繼先前發布報告認為NOR Flash第四季價格可能僅持平，美系外資最新報告指出，第四季NOR Flash價格僅小幅季增至持平，與先前預期相同，但隨著供需趨於平衡，價格上漲空間有限，明年第一季價格可能持平至下跌。

美系外資認為，消費性電子產品需求疲軟，將影響NOR Flash價格走勢，明年第一季價格可能轉跌，進一步下調華邦電、旺宏的評等，將華邦電與旺宏的投資評等由「中立」降至「劣於大盤」。

先前偏空的美系外資一再保守看記憶體產業，美系外資在8月就調降旺宏和華邦電評等，均降至持有評等，日前看法更為保守，預測NOR Flash 2022年將面臨周期性減弱，調降旺宏、華邦電的目標價，本次進一步調降評等。

不過，旺宏董事長吳敏求先前即指出，他不認同美系外資8月發布「記憶體寒冬來臨」的報告，直指旺宏不但下半年需求看好，明年整年也看好。旺宏董事長吳敏求對旺宏後續營運相當有信心，預期第3季、第4季財報會很好看，旺宏不僅下半年需求看好，並對明年整年營運也看好。

(時報資訊)

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