電動車大廠特斯拉公布第三季交車數再度勝過市場預期，也讓特斯拉股價在美股修正之際持續走挺，加上柏林超級工廠預期11 月或12 月啟動Model Y生產，且穩定度過晶片荒危機，預期周三(20日)盤後開出的第三季財報將有亮眼表現。對此，美股大空頭、對沖基金Kynikos Associates創辦人查諾斯表示，繼續做空特斯拉就像頭撞牆，但他仍繼續在做。

特斯拉股價在今年初來到歷史高點900.4美元之後，股價一路跌破關卡，甚至在今年3月、5月以及6月來到600美元之下，但隨著交車數穩定成長，並在近期順利擺脫晶片荒困境，第三季交車數達241300輛，打破歷史新高紀錄。18日收盤，特斯拉股價收漲3.21%、報在870.11美元。

雖要達成全年百萬輛交車數相當困難，但未來產能陸續投入之下，以及特斯拉執行長馬斯克在特斯拉股東大會上提及，將在2023年生産Semi電動半掛式卡車和Roadster，Cybertruck電動皮卡可能在2022年投産，於2023年實現量産，預計明年尋找新的工廠地點。

摩根士丹利知名分析師Adam Jonas為首研究團隊研究報告指出，特斯拉產量規模較傳統汽車廠小，所以就算受到缺貨影響，衝擊也較小。此外，特斯拉目前規模仍較小，但多數供應商也把特斯拉當作策略性客戶。馬斯克8月在推特發文指出，特斯拉透過特定標準車用晶片供應鏈，在極端狀況下運作，主要是瑞薩(Renesas)與德國汽車零件供應商博世(Robert Bosch GmbH)供應出問題，才影響目前車用晶片短缺。不過，也有專家指出，特斯拉自行改善驅動晶片上的韌體，也是特斯拉能成功抵擋晶片荒的原因之一。

面對特斯拉各種跡象好轉，查諾斯仍認為，特斯拉明年股價本益比仍達120倍，這對於一家汽車公司來說相當不合理，雖然有人把特斯拉當成科技公司，並把錢投資特斯拉，因為他們認為特斯拉提供了不僅電動車的潛力，但他認為特斯拉一家公司市值超過所有傳統車廠總合，這樣的行為是相當愚蠢的。查諾斯表示，他仍維持約1%以上部位放空特斯拉，並自嘲仍用腦袋在撞牆。

電影《大賣空》本尊Michael Burry近期正式宣布，已經放棄看空特斯拉，認為這只是1筆普通交易，但媒體放大這件事情，他解釋從來沒有如報導上投入數千萬甚至是數億美元的選擇權做空特斯拉。

(時報資訊)