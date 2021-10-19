1,245家上市櫃公司利多及加速台股新標的政策來了。金管會19日公布，為提升企業籌資彈性及效率，將開放市值逾20億元的上市櫃公司辦理現金增資發行新股時，可採總括申報方式，每次籌資時間預計可大幅縮短二個月，加速新股進入股市的速度。
據證期局統計，今年因為股市行情好，上市櫃公司可能資金需求大，且趁股市表現佳時加速籌資，所以今年前三季共有74件新股現增案，總募資金額1,561.6億元，無論件數與金額都已遠越過去年全年。
這次金管會開放總括申報制，最慢2022年第一季即會上路，可讓企業更快速募資。同時投資人亦可更快參與現增，減少認購股票價格的不確定性。
金管會將預告修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，這次開放適用總括申報的公司有三條件，1是應為市值達新台幣20億元的上市櫃公司，且最近三年度沒有違反證券法令被金管會處分；2最近三年度辦理募資案沒有被金管會退回或撤銷，且執行情形也沒有重大落後或變更；3委任的承銷商最近三年沒有輔導公司募資案，有重大違反證券法令被金管會處分。
證期局副局長蔡麗玲表示，目前公司債部分已開放總括申報，這次是開放符合一定條件公司的新股現增也可採總括申報，而市值20億元以上的上市櫃公司有1,245家，約占目前上市櫃公司家數的72％。
另外，總括申報的預定發行期間不得超過2年；生效後首次發行額度應達申報總額度的50％。
總括申報有六大機制：一是比照現行增資案，明定追補發行應提供的書件，如公說書、證券商評估報告及法律事項意見書等；
二是強化證券商責任以確保追補發行的適法性，即強化專家責任，追補發行免向金管會申報審查，承銷商應在追補發行前出具評估報告，以確認適法性。
三是追補發行不必事前申報，採事後備查方式辦理，明定公司應在承銷商出具評估總結意見日起30日內辦理公告及收足股款。
四是撤銷總括申報，即發行人辦理追補發行時，如有違反募發準則退件規定，如金管會事後發現其資金運用可行性、合理性有疑義，及募資後使用目的變更未符程序等，或違反總括申報發行人的資格條件，該次追補發行將被撤銷。
五是停止總括申報，發行人辦理追補發行新股，如超過期限未收足款項，要停止當次追補發行。
六是發行人應公告撤銷或停止總括申報的情形，將預收股款退還給投資人，且應負損害賠償責任。
(時報資訊)
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