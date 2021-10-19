全球拚疫苗施打率的同時，民眾渴望再度回歸正常生活，其中旅遊成為鬆綁後願望清單首選。景順投信19日表示，過去受到壓抑的相關族群，可望迎來復甦財，建議投資人可透過消費相關基金，掌握經濟重啟下報復性消費帶來的投資機會。

悶了這麼久，人們紛紛尋求解放之道，根據一家人力銀行的調查數據發現，解封後，不分男女老少最想做的五件事分別為：旅遊、三五好友聚會、戶外活動、美食、看電影，出門旅遊透氣成為民眾最渴望的事。隨著疫苗在全球推行，各國陸續解封，美國自11月8日起對完整接種疫苗的外國旅客解除旅遊限制，開放陸地邊界與搭機入境，此外，像是澳洲、韓國及其他亞洲國家也陸續放寬旅遊限制。

景順投信指出，疫苗接種在部分國家順利進展，民眾對社交活動在未來數月重返常態更具信心，以美國為例，8月消費持續穩健增長，零售業績也意外攀升，成長了0.7％，相較上月為-0.80％；而截至9 月底的整體消費甚至比8月表現還佳，充分說明在解封所釋放出的消費熱潮正在推動整個美國經濟增長速度，多數人可望恢復以往的消費能力。

雖然有變種病毒隱憂，然而歐美地區經濟前景的基調仍然良好，例如，從戶外用餐人數、零售活動和航空旅客等數據看來，經濟已開始好轉，最主要的因素還是來自於人性，在家裡憋了那麼長的日子後，逐步解封恰好遇上年底的度假及消費熱潮，各種消費、娛樂場所，渡假村、影城、餐廳的人流可望回籠，民眾紛紛重返實體商店消費，也期待能帶來一波錢潮。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示，隨著疫苗問世與大規模施打，許多以「體驗」為主軸的公司開始浮現投資價值，統計至2021年8月底，景順環球消費趨勢基金投資地區有近七成在美國，目前投資組合約三分之一的公司將受惠於受疫情打擊之活動的持續恢復，如旅遊、消閒、公開活動等，因為隨著經濟的重新開放，人們將恢復「正常」的生活方式，許多以「體驗」為主軸的公司有機會提供極具吸引力的報酬潛力。

展望後市，Ido Cohen指出，新興市場接種疫苗人口增加，後續發展可望好轉並降低感染數，此外，為作進一步預防，許多國家已宣布計畫於未來數月為民眾注射加強劑，可望降低新冠病毒傳染速度和確診人數，預期經濟體仍將繼續重啟，也依舊看好相關領域壓抑已久有待釋放的需求。

(時報資訊)