【時報-台北電】旭富(4119)以自地委建方式簽訂工程合約，契約相對人為建越科技工程股份有限公司(與公司無關係)，工程名稱為旭富製藥觀音廠房工程服務合約，契約總金額6.3億元(未稅)，工程地點在桃園市觀音區段三小段188-6地號，取得之具體目的為分散生產據點，穩定客戶關係。
旭富於民國110年9月15日董事會通過觀音建廠興建預算案，總額新台幣11.75億元。（編輯整理：葉時安）
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【時報-台北電】旭富(4119)以自地委建方式簽訂工程合約，契約相對人為建越科技工程股份有限公司(與公司無關係)，工程名稱為旭富製藥觀音廠房工程服務合約，契約總金額6.3億元(未稅)，工程地點在桃園市觀音區段三小段188-6地號，取得之具體目的為分散生產據點，穩定客戶關係。
旭富於民國110年9月15日董事會通過觀音建廠興建預算案，總額新台幣11.75億元。（編輯整理：葉時安）
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