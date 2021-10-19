【時報編譯張朝欽綜合外電報導】反映華爾街股市科技同業隔夜的上漲，歐洲科技股走高，抵銷了瑞典愛立信(Ericsson)和其他健康照護公司的下跌。

　周二泛歐Stoxx 600指數早盤升1.27點或0.27%，為468.30點。科技股上漲0.7%。

　電信設備商愛立信跌3%。全球供應鏈問題，掩蓋了該公司優於預期的第三季核心獲利。

　法國食品大廠達能(Danone)跌1.3%。該公司公布第三季成本創紀錄揚升，以及銷售成長趨緩。

　瑞典電信商Tele2跌2.3%。該公司上季核心獲利符合市場預期。

　在個別股市方面漲跌互見，德股和法股小幅上漲，英國股市則小挫0.01%。

(時報資訊)

#歐股 #供應鏈

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29215.52 +190.06(0.65%)
14:15
南韓KOSPI
3029.04 +22.36(0.74%)
17:03
香港恆生
25787.21 +377.46(1.49%)
16:08
上證指數
3593.15 +25.02(0.70%)
15:00
深圳成指
14499.77 +149.75(1.04%)
16:29
英國FTSE
7208.05 +4.22(0.06%)
19:41
法國CAC
6673.96 +0.86(0.01%)
19:41
德國DAX
15494.48 +20.01(0.13%)
19:41

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