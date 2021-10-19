【時報編譯張朝欽綜合外電報導】反映華爾街股市科技同業隔夜的上漲，歐洲科技股走高，抵銷了瑞典愛立信(Ericsson)和其他健康照護公司的下跌。
周二泛歐Stoxx 600指數早盤升1.27點或0.27%，為468.30點。科技股上漲0.7%。
電信設備商愛立信跌3%。全球供應鏈問題，掩蓋了該公司優於預期的第三季核心獲利。
法國食品大廠達能(Danone)跌1.3%。該公司公布第三季成本創紀錄揚升，以及銷售成長趨緩。
瑞典電信商Tele2跌2.3%。該公司上季核心獲利符合市場預期。
在個別股市方面漲跌互見，德股和法股小幅上漲，英國股市則小挫0.01%。
(時報資訊)
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