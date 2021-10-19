台股19日早盤在電子股領先反彈下，指數早盤反彈隨即收復前一天的跌點，10點過後大盤漲幅擴大，反彈氣勢加強，終場加權指數上漲195點，收在16,900點，成交量為2,653億元。
國泰證期指出，就型態來看，10月以來大盤大致上是屬於W底型態，15日突破W底頸線反壓，18日指數量縮回測，10月8日的頸線16,771點支撐，19日就再度出現反彈。
雖然整體量能不足，使得W底反彈有疑慮，但就目前日線技術指標來看，日KD指標持續維持黃金交叉，KD開口持續擴大，RSI指標也維持在50之上多方區。
因此，若以W底低點約在16,328點，若以等幅測量來看，指數有機會來到17,214點附近，此位置剛好也為半年、季線附近，後續指數若能維持頸線且補量，短線仍可以偏多操作。
國泰證期協理簡伯儀指出，雖然盤面反彈仍有機會，但通膨議題近期持續影響盤面，石油輸出國組織（OPEC+）由於9月產油量未達標，引起近期全球石油供應缺口預期擴大的心理因素，本周以來國際油價持續走高，甚至已有機構預期油價上看100美元。
另外俄羅斯11月也不打算擴大輸送天然氣到歐洲，帶動歐洲天然氣期貨價格持續維持高檔。
目前的通膨的狀況已較7月大幅提高，預測美國今年12月通膨率將達5.25％，因此，若10月、11月通膨率都維持在類似水準，將是1991年來通膨率連續高於5％的最長紀錄，加上近期供應鏈瓶頸仍未解、勞動力市場吃緊，超寬鬆的貨幣將退場的影響，整體環境面不利股市持續揚升。
(時報資訊)
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