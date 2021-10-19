從美國經濟數據來看，成長動能仍正向，通膨也符合先前預期的高檔看法，目前市場環境仍有利於風險性資產表現。投信法人指出，在通膨下，歷史經驗顯示，實質資產往往會有較佳的表現，尤其不動產REITs因可隨通膨調整租金，加以經濟成長也利於收入現金流的增長，更具抗通膨特色，增添投資吸引力。
華南永昌投信指出，聯準會縮債和升息動作仍符合市場預期，而隨著經濟復甦帶動需求，通膨預期攀升，維持高檔，實質利率從8月開始出現低檔向上現象，在經濟動能依然溫火下，推測產業具備成長潛力，看好敏感性高的行業。
華南永昌實質豐收組合基金投資團隊表示，從過去20年來美國CPI走勢與主要資產類別表現來看，通膨升溫時，實質資產如不動產、原物料等相較於傳統股、債更有表現，尤其企業獲利增長，持續擴編的設備需求與租賃空間，有利於REITs，可望受惠於租金現金流增長，帶動折現值提高，能抵禦實質利率逐漸攀高的環境，尤看好新型態的REITs 如電塔、數據中心、雲端運算及醫療等，因搭上相關產業趨勢成長機會，帶動租金收入更具成長性，投資潛力值得期待。
華南永昌投信指出，看好實質資產與高息資產，建議投資人可聚焦這兩類資產的投資機會，藉由其具穩定收益及較其他產業提供較高配息能力之特性，為自己的資產配置創造穩健現金流。
(時報資訊)
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