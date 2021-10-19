港股19日開高走高，截至收盤，恒生指數漲1.49％，報25787.21點。國企指數漲1.84％，報9,136.07點。紅籌指數漲0.86％，報3,881.88點。

恒生科技指數大漲3％，嗶哩嗶哩漲12％，比亞迪電子漲10％，快手漲9.49％，小米漲超5％。另，煙草概念股強勢，比亞迪電子漲10％，思摩爾國際漲8.76％。

乳製品股走高，原生態牧業漲近19％，現代牧業漲超15％，中國飛鶴漲近9％。

中遠海控漲7.37％，中遠海控10月18日晚間公告，公司控股股東中遠海運集團於當日增持公司A股股份790萬股。中遠海運集團或其附屬公司將根據公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢，在6個月內擇機實施增持計畫，擬增持公司股份的總金額不低於人民幣10億元，且不超過20億元（含本次已增持股份）。

(時報資訊)

#港股 #恒指 #科技股

主要市場指數

紐約道瓊
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S&P500
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費半指數
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南韓KOSPI
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香港恆生
25787.21 +377.46(1.49%)
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上證指數
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深圳成指
14499.77 +149.75(1.04%)
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6673.96 +0.86(0.01%)
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德國DAX
15494.48 +20.01(0.13%)
19:41

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