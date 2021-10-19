國際美元回落，美股技股領漲，台股開高走高大漲195點，外資匯入並加大買超台股，及出口商進場拋匯，全面激勵新台幣開盤後一舉升破28元大關，終場收在27.935元兌1美元，創二周新高，升值8分，已連續五個交易日上揚，台北外匯經紀公司成交量9.87億美元。

外匯交易員表示，雖然美股道瓊收小黑，但科技股表現強勁，S&P 500、NASDAQ、費城半導體續漲，帶動主要亞股紅通通，台股重拾攻勢，最後上漲1.17％，站上16,900點整數，帶動新台幣升勢明顯。且外資轉匯入資金，加大買超新台幣110億元，及出口商也趕緊進場拋匯，齊力推高新台幣盤中一度升逾1角。

外匯交易員指出，國際美元走弱，連動韓元、人民幣等主要亞幣升值，新台幣也不列外，但進口商順勢進場撿便宜買匯，縮小部份升幅。短線市場情緒偏正向，若股市續上攻，外資匯入的方向也不變，新台幣將有機會重返27元常態。

(時報資訊)