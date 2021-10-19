中國大陸受新冠肺炎、能耗雙控政策因素，大陸海關總署日前發布《關於全面推廣企業集團加工貿易監管模式的公告》，自2021年10月15日起將全面推廣企業集團加工貿易監管模式。過去海關以「單一企業」為加工貿易監管單位，未來將放寬到以「企業集團」為單位進行監管。
勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷19日表示，新公告主要簡化集團企業間的保稅料件及監管設備之管理模式，有效提高存貨及機器設備之利用效率，有助於因應近期的限電政策。在先前20個海關成功試點的基礎下，未來「企業集團監管」很可能成為大型製造業加工貿易的主流監管模式。
徐曉婷指出，企業集團監管涵蓋四大新措施，首先是保稅料件可自由流轉，集團內不同企業間可採用餘料結轉或深加工結轉方式自由流轉，有效提高集團內企業之全體產能利用率，及進出口報關時效。
其次是保稅料件可申請串換，保稅料件符合料件串換監管要求者，集團內企業可根據生產實際自行串換、處置，並留存相關記錄。集團內企業亦可對來料加工保稅料件進行串換，提高集團內料件之使用效率，降低生產斷鏈風險。
第三則為外發加工免備案及擔保，集團內不同企業間開展外發加工業務，不再向海關辦理備案手續；全工序外發加工的，也不用再提供擔保，減少了企業的時間成本及資金占用。
第四為監管設備可自由流轉，企業進口的尚處於監管期內的不作價設備可以辦理設備結轉手續，在集團內企業間調配使用。大幅提升生產效率，並同步達到節能減碳效果。
至於企業集團監管申請條件則要看海關信用等級、內控符合監管、非限制加工貿易貨物等。
牽頭企業海關信用等級必須為「高級認證企業」，成員企業之海關信用等級不可為失信企業。另企業內部管理規範和資訊化系統完備、加工貿易貨物流和數據流透明清晰，邏輯鏈完整、耗料可追溯，滿足海關監管要求。
此外，若不涉及對加工貿易資質或數量有限制的加工貿易商品，例如關稅配額農產品、原油、銅礦砂及其精礦、衛星電視接收設施、生皮等。
徐曉婷提醒，在陸台商應檢視自身海關信用等級與關務內控條件，同時，也建議符合條件的中國大陸企業積極申請「高級認證企業」，以享受「企業集團監管」的便利模式，不僅提高集團產能利用率、料件使用效率，以降低生產斷鏈風險，也可達到節能減碳目標。
(時報資訊)
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