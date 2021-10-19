隨著美股費半以及那斯達克續揚激勵，台股19日再由台積電領軍上攻，盤中一路震盪走高，終場台股收在16,900關卡位置。目前台幣止貶轉升，熱錢再度湧入跡象，短線有助台股往上挑戰萬七關卡壓力。

外資現貨買超110億，期貨淨空單縮減至18,206口。自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬6,000餘口，買權OI往上履約價做翻移退守，賣權OI增量呈現積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高。

群益期貨指出，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性偏多，月選中性不變，整體籌碼面中性偏多。技術面上，電子權值領漲上攻，目前在台股大區間底部支撐逐漸墊高下，短線台股的拉回依舊可偏多操作。

(時報資訊)

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