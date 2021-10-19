隨著美股費半以及那斯達克續揚激勵，台股19日再由台積電領軍上攻，盤中一路震盪走高，終場台股收在16,900關卡位置。目前台幣止貶轉升，熱錢再度湧入跡象，短線有助台股往上挑戰萬七關卡壓力。
外資現貨買超110億，期貨淨空單縮減至18,206口。自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬6,000餘口，買權OI往上履約價做翻移退守，賣權OI增量呈現積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高。
群益期貨指出，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性偏多，月選中性不變，整體籌碼面中性偏多。技術面上，電子權值領漲上攻，目前在台股大區間底部支撐逐漸墊高下，短線台股的拉回依舊可偏多操作。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：