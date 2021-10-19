也不過就幾天時間，日本東京罹患新冠肺炎的單日確診數，從將近6000例，突然降至每天不到100例；但事實上，政府並沒有實施高強度管制措施，到底他們怎麼辦到的？許多日本人至今還搞不太清楚。
根據外電報導，東京單日確診病例在8月中旬達到高峰，每天近6000例，之後一路降至穩定的低於100例，寫下11個月來新低。但和其他國家不同的是，日本從未實施任何類似封城的政策，只是不斷發布、延長緊急狀態。
專家分析，日本「突然」防疫成功，可能與疫苗開始接種有關，另外民眾自發戴口罩，以及因天氣惡劣多待在家裡，都是疫情趨緩的原因。
隨著天氣轉冷，專家憂心，因為不知道確診數怎麼降的，反而會讓防疫單位無從判斷，進而對秋冬可能再起的疫情失去防備能力，屆時將再次面臨像今年夏天一樣的疫情爆發。
(時報資訊)
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