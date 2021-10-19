台北市住宅老化嚴重，政府希望透過都更與危老政策加速老舊建物改建，除了主幹道老舊建築改建熱門外，巷弄內的老宅改建也相當積極，據統計，目前台北市統計核准的559案中，有55％的改建案門牌位在巷弄內，台北市巷弄內老宅受惠危老政策，也動了起來。
統計顯示，台北市危老的容積獎勵方面，目前已核准的559件重建計畫案中，有249件獲得容積獎勵最高上限40％；申請容積獎勵平均為33.48％。基地面積50坪以下，平均可爭取到24％容積獎勵；100坪以上則平均可以爭取到36％的獎勵，基地面積愈大，可獲取高額容積獎勵的機率愈高。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市大馬路旁的老舊商辦、飯店，因為所有權人單一，參與危老改建還可以獲得40％的容積獎勵，申請狀況踴躍。不過台北市危老案件，有一半通過審核的個案都處於巷弄內，受限於基地條件，小基地的建築物規劃不易達到退縮或耐震相關條件，平均申請到的容積獎勵較低，100坪以上的建築物容積獎勵，比起50坪以下多了將近五成。
台北市巷弄內危老改建參與意願高，也與地主意願有顯著關係，通常主幹道一樓店效較強，但改建前後價值增值效益有限，屋主參與意願也會受到影響，巷弄內的一樓通常店面效益較弱，反倒比大馬路的一樓店面更有機會整合。
(時報資訊)
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