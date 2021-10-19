foodpanda為善盡企業社會責任，今 （19） 日分享年度永續計畫，除持續鼓勵不索取一次性餐具，及帶領外送夥伴齊心淨灘，更進一步將環保範疇拓展至店家及消費者，串起永續外送鏈。首先，店家端以源頭減廢為目標，攜手新創環保團體 RE-THINK 以及成功大學環境工程學系推動「環境友善店家」計畫，首創九大環保審查標準，推廣綠色外送。同時宣布「循環容器外送」正式拓點台北，與台北市政府環保局及「好盒器」展開合作，鼓勵店家提供循環容器，在生活中漸進式取代免洗餐具，消費者可輕鬆響應環保。

foodpanda公共事務協理郭昕宜表示，環境永續是全球企業共同使命，foodpanda正視外送亦會增加垃圾量的環保議題，期盼創造環境友善與便利外送的雙贏模式。foodpanda並自2019年起，增設點餐時的預設按鈕，鼓勵用戶不索取一次性餐具，更與RE-THINK合作回收大百科並在平台上推廣回收知識，同時進一步從教育著手，展開全台校園巡迴講座，分享回收知識。今年，foodpanda更希望落實源頭減廢，推動環境友善店家計畫，持續耕耘循環容器外送，找到相對環保的外送可能，逐步打造永續外送鏈。

疫情期間，全民防疫改變了生活型態，外送外帶服務成為消費者及店家的日常，一次性餐具及容器的使用量也隨之增加。foodpanda與RE-THINK針對平台用戶展開了「環保餐飲看法大調查」，從近2萬份回收問卷中發現，疫情提升消費者的永續意識，購買選擇上更願意支持相對環保的產品或店家包括：

1.消費者環保意識高：86％的消費者願意支持環保店家，但反應出不易在生活中找到響應環保的餐飲店家。

2.若店家提供環境友善材質的餐具或容器，消費者極有意願花錢支持，但大多僅願付10元：高達7成消費者願意多花一點錢支持採用環境友善材質的餐具及容器的店家，但談到實際願付出的「金額」，卻有59％消費者僅願意花少於10元支持。

3.「包裝減量」為共同目標，但包材的回收觀念不足：近8成消費者認為「只要餐點不灑出，包裝可以少一點」，過多且繁複包裝不僅製造垃圾，更增加回收的困難度。調查結果顯示，有高達86％ 消費者對於外送外帶常見包裝容器及像吸管、橡皮筋、膠帶等輔助包材，不知回收的分類類別，導致回收無法落實。

foodpanda積極拓展環境永續的規模，進一步實踐綠色外送。為落實源頭減廢，foodpanda 攜手新創環保團體 RE-THINK 及長年研究減碳、減廢議題的成功大學環境工程學系，三強聯手首創「環境友善店家」計畫，期盼發揮平台影響力，推動餐飲業環保轉型。環境友善店家針對「店內環境」、「外送外帶」及「食材」三大面向，規劃9項環保標準，店內環境著重節能與垃圾有效分類，外送外帶鼓勵減少使用一次性容器與橡皮筋等不可回收之輔助包材，食材則訴求在地食材運用及減少剩食。foodpanda APP 亦設有環境友善店家專區，讓消費者能透過支持這些環境友善店家，輕鬆實踐綠色行動。

(時報資訊)