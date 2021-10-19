【時報記者莊丙農台北報導】第一屆台灣國際智慧移動展明天(20日)在南港展覽館二館揭幕，東元(1504)將首度曝光最新自主研發、設計、製造的電動車動力系統T Power+，可適用於電動大客車、重型電動貨卡、港口AGV、渡輪等大型載具，看好未來全球電動載具的商機，T Power+以馬達功率模組化設計，自150kW到250kW，符合車廠不同車輛規格需求。
東元繼去年以T Power動力系統榮獲台灣精品金質獎之後，全新推出符合電動巴士使用的T Power+動力系統。東元擁有DMIT（設計製造在台灣）車用動力系統的能力，採用自主設計以及功率模組化，希望為電動車國產供應鏈打下最高規格的基礎。
東元表示，T Power+系列擁有降低噪音、降低漏磁、降低轉矩漣波等發明專利技術，馬達採用中鋼高性能規格電磁鋼片，有高效率（單體效率98％、M+I系統效率96％)、輕量化、模組化、高強度等特性，能滿足長時間於高速行駛的需求；驅動器則擁有彈性化、高效率、高功率密度、和高可靠度等特性，且應用場域廣。
(時報資訊)
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