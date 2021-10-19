看準全球智慧城市發展趨勢與潛力，台灣之星繼2020年攜手神通資科，發揮AIoT巨量資料加值應用價值，賦能智慧城市發展，19日宣布攜手近年積極布局智慧城市、現為全球安全監控解決方案領導品牌的「利凌企業」，以獨家研發AI Aida演算法、智慧邏輯功能，搭配全系列監控設備，提供智慧城市所需的多元整合服務。

利凌企業近年持續發展多項智慧城市AI創新應用，包含AI影像智慧交通管理、AI智慧科技執法、AI智慧停車等智慧影像分析技術等，這些AI影像解決方案皆須透過快速穩定的傳輸技術才能即時將4K超高影像畫質帶到伺服器或雲端，台灣之星提供穩定的5G連網服務結合利凌企業獨家研發的AI演算法及應用，為智慧城市發展提供全方位的解決方案。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，城市伴隨著經濟與科技發展歷經多次變革，目前全球城市化加速和人口持續增長已對地球資源造成極大壓力。從早期的傳統城市、資訊城市發展到現在即將邁入智慧城市，當城市服務可以透過聯網成為一個彼此串聯的巨大系統，將有助於提高整個城市的運作效率，最終提升政府效能，也改善民眾生活品質，因此，『永續智慧城市』成為了全球共同的重點發展項目。

朱曉幸指出，截至今年9月底，智慧城市領域總申辦量顯著提升、相較去年同期整體營收年增108％，隨著5G行動通訊科技逐漸發展成熟，整體物聯網申辦量與去年同期相比成長超過4成，此次與利凌企業的合作，將成為台灣之星深耕智慧城市領域的一大助力，並朝向今年底企業客戶營收占比達10％、年複合成長率達110％的目標邁進。

利凌企業資訊長胡志剛表示，該公司從很早之前，就意識到不能只發展單一解決方案，要做系統和整體解決方案，因此，積極投入佈局，從前端的IP CAM、中端的儲存系統到後端的CMS影像管理系統全都自行研發製造，才有了今天的成果。

胡志剛強調，隨著5G時代來臨，利凌所打造的多項創新AI智慧應用解決方案，未來再加上台灣之星快速穩定的5G連網服務，相信一定會成為城市智慧化的重要引擎，成為台灣推動智慧城市發展的驅動力。

根據聯合國資料顯示，1950年時全球只有30％的人口生活在城市，2014年已成長至54％，預估到2050年，將有超過七成以上的人口居住在城市，未來如何有效解決因城市發展所衍伸的環境、安全、交通、能源、民生等議題，成為當前的重要課題，而科技的超前部署更是未來緩解人口快速集中所帶來衝擊的重要關鍵。

隨著5G時代正式到來，其所具備的高網速、大連結、低延遲三大特性，為智慧城市發展開啟了更多無限可能，國際間也紛紛開始推動以行動寬頻連結應用服務的智慧城市浪潮，以提升城市生活智慧化及產業競爭力為目標。

台灣之星近年來積極開拓5G企業合作夥伴版圖、跨足超過24大領域，提供客製化的5G企業連網解決方案，目前物聯網整體申辦量持續穩健成長、與去年同期相比成長超過4成。

(時報資訊)