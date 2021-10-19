【時報-台北電】廣達(2382)處分桃園市龜山區樂善段10地號/桃園市龜山區文明一街4號乙種工業區之土地及建物，土地面積4,219.00平方公尺（1,276.25坪）、建物面積4,887.01平方公尺（1,478.32坪），交易總金額4.8億元，交易相對人為廣明光電(股)公司，預計處分利益約2.19億元，用途為活化資產、配合集團整體營運規畫。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

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