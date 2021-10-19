A股三大指數19日開盤漲跌不一，滬指早盤維持震盪偏強走勢，創指漲幅一度擴大至1％站上3,300點，隨後衝高回落翻綠。概念股方面，白酒概念股開盤反彈，煤炭概念股拉升走強，豬肉類股漲幅居前。

滬深兩市午後繼續高位盤整，北向資金流入超人民幣（下同）70億元。電力類股持續拉升，養殖類股掀起漲停潮。總體而言，近期市場主線仍不明朗，資金分歧較大，個股漲跌參半。

截至收盤，滬指漲0.7％，報3,593.21點，成交額達4,397億元；深成指張1.04％，報14,499.77點，成交額達5,331億元；創指漲0.64％，報3,297.29點，成交額達1,982億元。

從盤面上看，養殖業、鴻蒙概念、鈉離子電池相關類股漲幅居前，旅遊、教育、紡織製造類股跌幅居前。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29215.52 +190.06(0.65%)
14:15
南韓KOSPI
3029.04 +22.36(0.74%)
17:03
香港恆生
25787.21 +377.46(1.49%)
16:08
上證指數
3593.15 +25.02(0.70%)
15:00
深圳成指
14499.77 +149.75(1.04%)
16:29
英國FTSE
7208.05 +4.22(0.06%)
19:41
法國CAC
6673.96 +0.86(0.01%)
19:41
德國DAX
15494.48 +20.01(0.13%)
19:41

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