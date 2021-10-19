A股三大指數19日開盤漲跌不一，滬指早盤維持震盪偏強走勢，創指漲幅一度擴大至1％站上3,300點，隨後衝高回落翻綠。概念股方面，白酒概念股開盤反彈，煤炭概念股拉升走強，豬肉類股漲幅居前。
滬深兩市午後繼續高位盤整，北向資金流入超人民幣（下同）70億元。電力類股持續拉升，養殖類股掀起漲停潮。總體而言，近期市場主線仍不明朗，資金分歧較大，個股漲跌參半。
截至收盤，滬指漲0.7％，報3,593.21點，成交額達4,397億元；深成指張1.04％，報14,499.77點，成交額達5,331億元；創指漲0.64％，報3,297.29點，成交額達1,982億元。
從盤面上看，養殖業、鴻蒙概念、鈉離子電池相關類股漲幅居前，旅遊、教育、紡織製造類股跌幅居前。
(時報資訊)
35258.61
-36.15(0.10%)
05:05
4486.46
+15.09(0.34%)
05:05
15021.81
+124.47(0.84%)
05:16
3338.78
+24.37(0.74%)
05:16
29215.52
+190.06(0.65%)
14:15
3029.04
+22.36(0.74%)
17:03
25787.21
+377.46(1.49%)
16:08
3593.15
+25.02(0.70%)
15:00
14499.77
+149.75(1.04%)
16:29
7208.05
+4.22(0.06%)
19:41
6673.96
+0.86(0.01%)
19:41
15494.48
+20.01(0.13%)
19:41
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：