特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）穩坐全球首富寶座，且身價相當於比爾蓋茲（Bill Gates）與巴菲特（Warren Buffett ）兩人財產的總和，馬斯克因而開玩笑表示，「股神」巴菲特也許應該考慮投資特斯拉，才能追上兩人之間財富日益擴大的差距。
《Business Insider》報導，馬斯克最近在推特上回應1則推文時戲言，「也許巴菲特應該投資特斯拉」，不過，馬斯克可能並不是真的指望巴菲特成為特斯拉的股東，因為這位高齡91歲的傳奇投資者向來喜歡找便宜的股票，並堅持他自己所了解的領域。但自2020年初以來，特斯拉的市值已經成長馿近10倍。
根據外媒報導，馬斯克的身價已來到2300億美元，穩坐全球首富寶座，相當於身價1300億美元的比爾蓋茲以及身價1020億美元的巴菲特兩人財產的總和。蓋茲目前總資產排名第4，巴菲特排名第10，且兩人都曾經是全球首富。
報導提及，馬斯克過去雖然曾引用巴菲特的名言，但他也承認自己不是股神的超級粉絲，且兩人過去也曾發生過看法分岐，例如巴菲特認為受歡迎的品牌或專利技術是具有競爭優勢的，而馬斯克則認為創新速度才是競爭力的決定關鍵。
而巴菲特也不是沒有還擊，他打趣地說，Elon可能在某些領域顛覆一切，「但他應該不會想在糖果領域和我們競爭」（指See’s Candies），而馬斯克仍回應表示，他如果要開一家糖果公司，將會是驚人的。
另外，巴菲特先前曾稱讚馬斯克是「了不起的傢伙」，但也認為應該還有更多改善空間，並應該在推文上更加謹慎。
(時報資訊)
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