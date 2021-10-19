【時報-台北電】合一(4743)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告110年8月營收800萬元，稅前損失1.46億元，歸屬母公司業主損失1.51億元，每股虧損0.4元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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