【時報編譯張朝欽綜合外電報導】韓股周二收高。大型科技股追蹤了那斯達克表現而上漲，抵銷了市場對中國房地產產業的擔憂。
周二南韓KOSPI指數收漲22.36點或0.74%，為3029.04點。指數從周一的下跌0.28%當中彈升，並為過去5個交易日中的第4次上漲。外資買超1464億韓元(約1.24億美元)。
大型科技股表現佳。三星電子漲0.57%；SK海力士漲0.62%。網路平台公司Naver和Kakao分別上漲2.77%和4.94%。
電池製造商三星SDI大漲3.12%。此前媒體引述知情人士報導，該公司已經與歐洲汽車製造商Stellantis簽訂合約，為北美市場共同生產電動車電池。
中國恆大集團旗下主要部門已匯出資金，支付周二到期的境內債券票息；而其他幾家房地產公司本周也支付了票息，協助緩解了外界對陷入困境的中國房地產業者的一些擔憂。
中國氣溫的下降，讓人擔心在限電和缺煤背景下，中國是否能滿足冬季暖氣需求。
韓元漲0.76%，1178.7韓元兌一美元。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：