【時報編譯張朝欽綜合外電報導】韓股周二收高。大型科技股追蹤了那斯達克表現而上漲，抵銷了市場對中國房地產產業的擔憂。

　周二南韓KOSPI指數收漲22.36點或0.74%，為3029.04點。指數從周一的下跌0.28%當中彈升，並為過去5個交易日中的第4次上漲。外資買超1464億韓元(約1.24億美元)。

　大型科技股表現佳。三星電子漲0.57%；SK海力士漲0.62%。網路平台公司Naver和Kakao分別上漲2.77%和4.94%。

　電池製造商三星SDI大漲3.12%。此前媒體引述知情人士報導，該公司已經與歐洲汽車製造商Stellantis簽訂合約，為北美市場共同生產電動車電池。

中國恆大集團旗下主要部門已匯出資金，支付周二到期的境內債券票息；而其他幾家房地產公司本周也支付了票息，協助緩解了外界對陷入困境的中國房地產業者的一些擔憂。

　中國氣溫的下降，讓人擔心在限電和缺煤背景下，中國是否能滿足冬季暖氣需求。

　韓元漲0.76%，1178.7韓元兌一美元。

(時報資訊)

#KOSPI #票息 #限電 #缺煤

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29215.52 +190.06(0.65%)
14:15
南韓KOSPI
3029.04 +22.36(0.74%)
17:03
香港恆生
25787.21 +377.46(1.49%)
16:08
上證指數
3593.15 +25.02(0.70%)
15:00
深圳成指
14499.77 +149.75(1.04%)
16:29
英國FTSE
7208.05 +4.22(0.06%)
19:41
法國CAC
6673.96 +0.86(0.01%)
19:41
德國DAX
15494.48 +20.01(0.13%)
19:41

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