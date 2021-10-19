聯準會（Fed）兩官員日前才因涉嫌炒股黯然辭職，沒想到美媒爆出更大的料，Fed主席鮑爾在去年美股暴跌之前，狂賣高達500萬美元（約台幣1.4億元）股票。儘管鮑爾發言人表示，鮑爾的交易獲得政府監管單位核可，但因賣股金額超大、出手時間點精準，令外界相當質疑。

Washington Examiner、American Prospect周一（18日）報導，鮑爾在2020年10月1日拋售價值100萬至 500 萬美元的 「Vanguard Total Stock Market Index Fund」股票，但該月道瓊指數暴跌1600點（或6%），為疫情爆發以來單月最大跌幅之一 。

鮑爾在2020年進行了26次交易，7次賣出、19次買入，其中10月1日的交易規模和時機引發外界關注。

由於擔憂疫情拖累經濟，鮑爾不斷向川普政府施壓，要求祭出更多財政刺激政策。在

拋售股票後，鮑爾在10 月 6日的演講中警告，如果不採取刺激措施，可能會產生嚴重的經濟後果。

最新文件披露央行官員出現可疑交易，但鮑爾發言人表示，鮑爾的買賣交易都獲得政府監管單位批准，也符合央行相關規範。不過其賣股規模超大、出手時機超準，難免引人質疑。

American Prospect預估，鮑爾目前個人資產約在2000萬美元至 5500 萬美元之間，若他需要用錢，可以從其他的投資來套現，如追蹤市政債、房地產和基礎建設的債券基金。鮑爾在2020年多次交易了幾筆股票和債券，但這些金額都低於25萬美元。

此前，Fed官員達拉斯聯準銀行總裁Robert Kaplan和波士頓聯準銀行總裁Eric Rosengren，都因涉及炒股相繼以退休為由下台。鮑爾上月也下令，央行官員在金融交易方面應加強道德規範，除了禁止資深官員持有銀行股，在貨幣政策會議前後限制官員交易等。

(時報資訊)