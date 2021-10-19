【時報記者王逸芯台北報導】思科今(19)日公布《中小企業網路安全報告：亞太區企業為數位防禦做準備》調查，報告指出，包含台灣在內的亞太區中小企業正暴露在網路安全威脅下，並較過去更擔憂遭到網路攻擊。根據調查結果，59%受採訪的台灣中小企業在過去一年曾遭到網路攻擊，而這些網路攻擊導致超過一半(68%)中小企業的客戶資訊被盜用，落入惡意行為者手中。

思科調查顯示，接近三分之二的受訪中小企業表示他們比一年前更擔憂網路安全，83%中小企業表示他們感受到網路威脅。然而，台灣中小企業並沒有因此選擇放棄。事實上，調查顯示台灣中小企業正作出相應對策，例如進行演習，改善網路安全準備。

思科表示，台灣中小企業曾遭受駭客以各種方法嘗試入侵系統。惡意軟體攻擊居首，影響了84%的台灣中小企業，其次為網路釣魚攻擊，74%的台灣中小企業表示在過去一年曾遭受此類攻擊。而沒有網路安全解決方案是發生網路攻擊的主要原因，45%受影響的台灣中小企業列此為首位。同時，20%認為網路安全解決方案不足以偵測或防止攻擊是發生網路攻擊的另一個主因。

另外，這些攻擊對企業產生實質的影響，將近三分之一的受訪台灣中小企業指出網路攻擊令他們的業務損失超過50萬美元，其中2%表示損失達100萬美元或以上。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，台灣中小企業長期以來擔當經濟命脈的重責大任，任何潛在危機都可能引發意想不到的後果。透過2021亞太區的年度中小企業網路安全報告，思科為企業組織找出首當其衝的網路安全漏洞，也因應資安意識、投資提高，思科將更竭盡全力幫助整體經濟打造更完善、安全的網路使用環境。

除損失客戶數據外，受網路攻擊影響的台灣中小企業還損失了智慧財產權(57%)、內部郵件(57%)、員工數據(52%)和財務資料(48%)。此外，53%遭到攻擊的台灣中小企業表示，事故擾亂了他們的營運；52%承認事故對他們的聲譽產生了負面的影響；另外，47%表示事故導致失去客戶信任。

但好消息是，中小企業對網路安全的投資普遍為高。整體而言，81%的受訪台灣中小企業自疫情開始後加大了對網路安全的投資，27%的受訪台灣中小企業的投資增加了5%以上。

(時報資訊)