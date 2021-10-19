現今行動支付越來越方便，有網友就抱怨，她到全聯購物常常只需帶手機就好，害她到其他商家消費時發現身上沒現金，根本無法買東西。貼文一出立刻引起共鳴，內行人紛紛指出手機支付的缺點，像是系統臨時故障或手機突然沒電，反而會帶來不便。
一名女網友前天(17日)在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文表示，她每次到全聯購物都只需要帶支手機就好，默默也養成了習慣，害她有天早上去花店結帳的時候才發現只帶手機，只好空手而回，讓原PO飛常無奈。
貼文一出立刻引起網友討論，許多消費者紛紛感到有所共鳴，「真的，昨天全聯買完還想買外面攤販的東西才想到，哎呀，沒帶錢啊」、「我也是，以為手機、信用卡走天下，都忘了很多地方要現金」、「我也是我懂」、「原來大家都一樣」。
不過也有網友分享用手機支付的缺點，像是全聯系統臨時故障或手機突然沒電，「我遇過去全聯只帶手機，結果他們網路當機沒法結帳，我又沒帶現金，只能放棄回家拿錢再去一次」、「我這邊有家全聯訊號很差，還常常系統故障不能登入，出門還是要帶錢比較好」、「我有過2次，正要掃條碼時當著收銀員的面手機沒電的經驗，很吐血，所以我現在都會帶張悠遊卡，避免慘案再次發生」。
(時報資訊)
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