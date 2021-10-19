經濟部投審會19日舉行委員會，其中友達光電投資金額最高。投審會說，友達光電因高階筆記型電腦強勁需求，加上保持對友達光電（昆山）有限公司之經營獨立及自主性，以人民幣39.95億間接受讓取得友達昆山公司49％股權，實行後持股比率增至100％。
投審會說，友達光電後續將具有完全控制力，更無生產技術移轉之疑慮，另外也增資美金3.84億元，增資友達光電（昆山）有限公司。
由於光電項目具有技術性，投審會指出，本案經關鍵技術小組會議審查通過，友達公司並提出承諾未來4年（110年至113年）持續在國內研發、投資金額達新臺幣400億元，資本支出達新臺幣910.8億元之計畫，已遠高出本案預計出資金額，並新增聘用2,700人；考量友達公司主要前瞻研發均在臺灣，大陸昆山廠定位為臺灣面板總部之代工廠，應不至有技術外流之風險，最後委員會議討論後，同意本次增資案。
(時報資訊)
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