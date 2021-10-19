【時報-台北電】2021世界VR產業大會開幕，中國工程院院士、虛擬實境產業聯盟名譽理事長趙沁平發佈「2021中國VR50強企業」榜單，HTC、百度、歌爾股份位列三甲。

上證報指出，除歌爾股份外，包括京東方、科大訊飛、利亞德旗下虛擬動點、同方股份參股的泰豪創意科技、奧飛娛樂和愷英網路參股的樂相科技、川大智勝、恒信東方、絲路視覺在內的多家A股公司或其子公司榜上有名。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#榜單 #VR

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29215.52 +190.06(0.65%)
14:15
南韓KOSPI
3029.04 +22.36(0.74%)
17:03
香港恆生
25787.21 +377.46(1.49%)
16:08
上證指數
3593.15 +25.02(0.70%)
15:00
深圳成指
14499.77 +149.75(1.04%)
16:29
英國FTSE
7208.05 +4.22(0.06%)
19:41
法國CAC
6673.96 +0.86(0.01%)
19:41
德國DAX
15494.48 +20.01(0.13%)
19:41

延伸閱讀