【時報-台北電】2021世界VR產業大會開幕，中國工程院院士、虛擬實境產業聯盟名譽理事長趙沁平發佈「2021中國VR50強企業」榜單，HTC、百度、歌爾股份位列三甲。
上證報指出，除歌爾股份外，包括京東方、科大訊飛、利亞德旗下虛擬動點、同方股份參股的泰豪創意科技、奧飛娛樂和愷英網路參股的樂相科技、川大智勝、恒信東方、絲路視覺在內的多家A股公司或其子公司榜上有名。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
【時報-台北電】2021世界VR產業大會開幕，中國工程院院士、虛擬實境產業聯盟名譽理事長趙沁平發佈「2021中國VR50強企業」榜單，HTC、百度、歌爾股份位列三甲。
上證報指出，除歌爾股份外，包括京東方、科大訊飛、利亞德旗下虛擬動點、同方股份參股的泰豪創意科技、奧飛娛樂和愷英網路參股的樂相科技、川大智勝、恒信東方、絲路視覺在內的多家A股公司或其子公司榜上有名。（編輯整理：張嘉倚）
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