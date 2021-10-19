中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，最高得標利率0.500％，為近一年半新高，較上一期6月標售的0.399％，大幅上揚10.1個基本點（1個基本點是0.01百分點）。
根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引677億元資金進場搶標，投標倍數2.26倍，約是長期以來的平均水準，最高得標利率落在市場預估的0.49～0.51％區間。
其中銀行業拿到61.66％或185億元籌碼最多，其次證券業標得32.67％或98億元，保險業拿到5.00％或15億元，票券業僅0.67％或2億元。
券商主管表示，美國聯準會（Fed）9月利率決策會議結論，釋出11月啟動縮減購債，最快明年底升息，美債殖利率反轉走揚。儘管短期Fed仍延續寬鬆，但中長天期公債勢必將面對未來升息，市場利率上揚的風險，殖利率反應走高。預料我央行明年底前率先升息的機率也是微乎其微，但後續10年期公債最高得標利率將易升難降。
(時報資訊)
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