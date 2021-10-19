「搶黃金」不再是大媽專屬，黃金首飾的風潮從國外的Instagram刮到了大陸國內各大社交媒體，黃金成了年輕人中最熱的「網紅」，陸媒發現，湧進金店的顧客，已不再是退休大媽，而是90後甚至00後的年輕人，有些是為婚慶做準備，有些則是給自己添置一件「奢侈品」。
由專業財經媒體人組建的新銳媒體平台「霞光社」報導，十一假期上海南京東路的金店人滿為患，「買黃金像逛菜市場」，十幾條千足金項鏈瞬間被一搶而空，就像黃金不要錢似的。
十一假期的結婚旺季剛剛過去，年輕人就曬出了手上黃澄澄的金子。除了傳統中式婚禮給新娘購置的「三金」外，還有周六福家的婚嫁系列黃金鳳釵、周大福家的九寶嫁妝盒、老鳳祥的鳳舞九天黃金鳳冠等。
新中式黃金首飾、陪嫁的精工黃金嫁妝，都成了新人「朋友圈」曬黃金的重點。一家金店櫃員表示，這樣一套下來，在黃金上的消費可達人民幣萬元以上。
年輕人為什麼愛上了買黃金？今年剛剛辦完婚禮的安妮買了一對黃金戒指而非鑽戒，文中說，「走出了鑽石銷售套路的她，頓覺買黃金可真是劃算多了」，鑽戒放上二手網站上，原價打對折都沒人要，「可黃金就不一樣了，結結實實能賣得上價錢」。
報導指出，現在年輕人愛買黃金已經不是什麽新鮮事，在社交媒體上，充斥著跟安妮一樣不愛鑽石愛黃金的年輕女孩。她們對黃金的態度，完全經歷了一個180度的大轉彎——從前只覺得大金鐲子「粗笨」，而如今卻覺得實心的鐲子「太香了」，那些覺得黃金太土，或者太沉墜手的，都是「吃不著葡萄說葡萄酸」。
2016年世界黃金協會發布《中國金飾消費趨勢洞察》時，情況還大相徑庭，報告顯示，大陸18到24歲年齡段的女性，對黃金的購買意願僅有16％。
那時黃金還是「土」和「俗氣」的代名詞，只有「中國大媽」才會熱衷於囤黃金。對於年輕人來說，「穿金戴銀」可不是什麼好詞兒。
如今風水輪流轉，頭豹研究院數據顯示，中國黃金首飾行業市場規模將呈現波動上漲態勢，預計2023年大陸黃金首飾市場規模將達到人民幣2618億元。
央視財經頻道也報導，今年黃金飾品的購買群體，已顯示出年輕化的特徵。不少在商場排隊「試金」的，都是30歲以下的年輕人。
更有不少年輕人選擇投資金條。尤其是今年9月底，金價一度跌破至1730美元／盎司，黃金價格的下跌，讓不少人都想抓緊時間入手一些黃金用於投資。果然，十一假期還沒過完金價就開始反彈。
保值外，如今的製金工藝也討好年輕人。古法黃金從2020年以後倍受追捧，短影音也帶紅了一批古法黃金手工藝人，其獨特的摟胎、捶揲、鏨刻、炸珠、修金等等精致的工藝，讓整個製作過程別具觀賞性。
不少粉絲都願意將自己家的陳年黃金郵寄幾千公里，在手藝人的小作坊里進行重新鍛造，古法黃金手工來料加工的訂單，也因此接到手軟。甚至行業人士笑稱，哪怕是賣鑽石翡翠的，「不順路賣個古法黃金都顯得不敬業」。
另一方面，也有買金條的年輕人認為，年輕人開始買黃金並不意味著土豪，反而正是因為「窮」，才選擇買黃金。
一名受訪者指出，大部分消費都是純負債行為，真正能作為資產的，比如說房子、古董名畫，都是月入幾千的工薪族買不起的。所以，黃金就成了稍有積蓄的年輕人唯一買得起的奢侈品。
他說，「現在大家工作壓力都大，需要靠消費作為排壓閥，買黃金是為數不多的選擇，既能滿足賺錢之後的消費慾，又不因消費行為導致資產大幅度受損」。
(時報資訊)
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