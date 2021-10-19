【時報記者任珮云台北報導】仁寶(2324)積極布局非筆電產業，推動智慧健康有成，進一步跨足運動科技，旗下子公司神寶醫資的產品Stampede智能運動地墊於今年獲選經濟部工業局所舉辦『新現代五項科技運動會』的敏捷力競賽項目代表。仁寶電腦總經理翁宗斌表示：「仁寶佈局健康醫療事業，Stampede智能運動地墊為神寶醫資近年來推廣的科技體適能運動訓練，透過聲光效果與競技遊戲引燃使用者鍛鍊的樂趣，豐富的訓練模式提供適合全年齡的運動娛樂平台。」

全台灣目前已建置超過50個場域，包含運動中心、健身房、大專院校、國中小學、醫療院所、政府機關、民間單位等，使用者可以自主訓練也可以搭配課程鍛鍊，檢視自身動作的差異性、穩定性等，持續調整訓練方式，找出最適合自身的運動模式，精益求精挑戰自我體能。

仁寶電腦技術長沈俊德指出，Stampede智能運動地墊最早主要應用在運動中心、健身房，深受各族群喜愛，近年來更成功進入校園，讓學生們可以使用到智能化運動設備；期望透過本次全國性的新現代五項科技運動競賽活動，讓參賽民眾們同台遠距競賽，挑戰自我超越極限。除台灣外，也積極拓展海外市場，如北美、大陸、韓國、新加坡、香港，盼能加速貼近市場，共同實現樂齡健康，科技運動的願景。

(時報資訊)

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