（上銀集團製作為高雄城中城傷亡者祈福圖表。圖／上銀集團提供）
上銀集團今(19)日宣布，上銀集團發揮人飢己飢，人溺己溺的精神，捐出新台幣1,000萬元，以撫慰受難的居民與家屬，希望在台灣家園有難之際，拋磚引玉。上銀集團總裁卓永財表示，社區裡多年累積的制度陋習，藉著此次傷痛一舉革新，讓台灣的居住品質變得更好。
上銀集團表示，10月14日淩晨2時，高雄市城中城大樓不幸發生嚴重大火，造成46人死亡、41人受傷，是高雄史上最重大傷亡事件。上銀集團，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，在受難家屬急需救助的情況下，決定捐出1,000萬元，以撫慰受難的居民與家屬，同時也希望在台灣家園有難之際能拋磚引玉，呼籲各屆可以一同捐款，協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，並提供傷者及罹難者家屬之經濟支持。
上銀集團總裁卓永財表示，上銀集團長期以來善盡企業社會責任，2014年7月31日高雄氣爆時，上銀捐款1,000萬元，2021年4月2日太魯閣號出軌事件，造成49人死亡和247人輕重傷，上銀第一時間也是捐款1,000萬元，主要是表達企業關懷，並祈能陪伴傷者與亡者家屬，走過這令人傷心的時刻。上銀集團也衷心期盼，社區裡多年累積的制度陋習，藉著此次的傷痛一舉革新，讓台灣的居住品質變得更好。
(時報資訊)
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