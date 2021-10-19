店面租金高漲，一樓店面風光不再，台北市僅有45％營業人設址一樓，新北市也僅60％，房仲業者指出，由於社群媒體發達，店面創造聲量與黏著客戶的效益日減，加上微型創業風潮，業種型態多元化，愈來愈多營業營業地點不限於非一樓不可，對於店面房東考驗更形沉重。
根據財政部針對營業人地址登記樓層最新統計，全台152.5萬家營業人中，有113.7萬家設址一樓，約占74％，不過營業設址一樓的狀況南北及城鄉差距極大，台北市僅45％、新北市僅60％，基隆71％，台北以外都會區約在75～80％左右，而中南部非都會區縣市及花東地區則高達95％以上。
住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，店租行情居高不下，許多行業不再鍾情於一樓店面，選擇往上或往下發展，2至5樓的低樓層、甚至地下室也占了相當的比重，開業時間愈長者愈偏好在一樓營業，開業30年以上的營業人有84%設址一樓，不過開業在一年以內的營業人設址一樓僅66％，有較高比例位於中高樓層或地下室。
因為業種特性不同，不同業種設址樓層差異極大，最喜愛設址一樓者前三名為彩券銷售、典當服務與檳榔零售，均有超過99%設址一樓；設址二至五樓比例最高的業種為證券商，一半以上券商設址低樓層；六至十樓比例最高的業種為一般保險公證；超過四成以上廣播電台設址在十樓以上的高樓層。
一些營業面積需求大，例如月子中心與健身房，或是以專業性吸引客戶的產業，如保險、專利人與報關行等，就會轉進其他樓層，甚至於地下室以節省租金開支。
徐佳馨表示，傳統上需要一樓在才利於觸及消費者，同時有廣告效益，後疫情時代下，營業人會更多元的展示自己的競爭優勢，多元通路下不限於一定要在一樓營業，將會是日後的大趨勢。
(時報資訊)
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