【時報記者王逸芯台北報導】蘋果發表新一代MacBook Pro，美系外資認為，蘋果一口氣端出兩款新處理器算是「小驚奇」，且外資也讚16吋產品市場吸引力更勝14吋，也預估若市場賞臉，將帶動廣達(2382)、瑞儀(6176)、GIS-KY(6456)、譜瑞-KY(4966)和雙鴻(3324)等營運進補。
蘋果發表新一代MacBook Pro，分別搭載M1 Pro與M1 Max處理器，提供14與16吋雙機型，美系外資表示，新款MacBook Pro的大部分主要功能都符合預期，包括兩種型號14與16吋雙機型均為mini-LED顯示螢幕、顯示螢幕上的接口(類似於iPhone)、HDMI和SD卡讀卡器接口，以及觸控條的移除，然而，兩款新M1芯片的推出可以算是一個「小驚奇」，因為原本只預期會有一款新晶片推出。
美系外資表示，16吋新機款相較前一代多出約100美元，但其在綜合各項功能上，其實吸引力更勝14吋的新品。美系外資進一步表示，新款MacBook Pro機型配備功能強大的M1 Pro和強大的設計，以及具有吸引力的價格，尤其是16吋，加設後續消費者回饋正向，則可能會帶動獨家組裝廠廣達、瑞儀、GIS-KY、譜瑞-KY和雙鴻的出貨表現，惟將計劃觀察生未來幾周供應鏈問題，並衡量新產品在第四季的出貨強度。
新的14吋MacBook Pro機型售價59,900元起，教育優惠價55,400元起；16吋MacBook Pro機型售價74,900元起，教育優惠價68,900元起。
美系外資表示，蘋果新無線藍芽耳機第三代Airpods，具有相較前一代更長的聆聽時間、達6小時，以及更接近 AirPods Pro的全新設計但不包括主動降噪功能(ANC)，預計預購開始後的一周內就可以開始供貨，售價部分，帶無線充電盒的起價為179美元，比兩年前和我們之前推出的Airpods 2定價低20美元。
美系外資表示，Airpods 3的亮相應有助於緩解市場對生產相關的擔憂問題，第四季度出貨量增長將推動主要組裝供應商的收入增長組裝商，包括立訊、歌爾聲學等。
在智慧音箱HomePod Mini部分，本次新增三種顏色，包括橙色、黃色和藍色，定價99美元，但附上的每月4.99美元的 Apple Music語音，主要是希望可以增強音樂體驗和蘋果用戶黏著性。
(時報資訊)
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