【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日經指數周二收高。儘管投資人對於下周開始的國內財報季感到擔憂，但在那斯達克助攻下，日本大型科技股上漲，推升日股大盤表現。

　周二日經225指數收漲190.06點或0.65%，為29215.52點。東證一部指數收漲7.34點或0.36%，為2026.57點。

　三井住友資產管理首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示，投資人正在等待企業業績和展望，而一些因素會影響到公司展望，包括弱勢的日圓以及上升的油價。此外，隨著美國和日本國債殖利率在亞洲早盤交易時段下跌，投資者紛紛拋售價值型股票，這就是銀行股和汽車股疲軟的原因。

　美國大型科技股上漲，推進那指和標普隔夜的上漲，道瓊則微跌。

科技股表現優異。晶片設備商東京威力科創漲1.86%。科技投資公司軟銀漲3.06%。機器人製造商發那科(Fanuc)漲1.61%。

　豐田汽車跌0.49%。三菱日聯金融集團跌0.77%。

　航運股大漲7.07%，為表現最好的板塊。川崎汽船漲8.57%；日本郵船漲7.43%。

　隨著油價下跌，石油股為最大輸家，大跌3.78%。日本石油勘探跌5.1%；帝石(Inpex)跌3.86%。

(時報資訊)

#日經 #油價 #日股

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29215.52 +190.06(0.65%)
14:15
南韓KOSPI
3029.04 +22.36(0.74%)
17:03
香港恆生
25787.21 +377.46(1.49%)
16:08
上證指數
3593.15 +25.02(0.70%)
15:00
深圳成指
14499.77 +149.75(1.04%)
16:29
英國FTSE
7209.56 +5.73(0.08%)
19:31
法國CAC
6677.76 +4.66(0.07%)
19:31
德國DAX
15498.26 +23.79(0.15%)
19:31

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