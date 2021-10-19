【時報記者莊丙農台北報導】大綜(3147)今年第3季營收表現亮麗，創下單季新高，今年因為兩大半導體專案持續入帳貢獻，可望帶動營運攀高峰。2022年半導體大廠前進美國，法人估計，連同供應鏈估計至少帶來200億元的IT系統整合商機，大綜估計可取得10～15％的份額，可望為2022年及2023年挹注另一波動能。
大綜主要業務為資訊基礎建設相關，提供整體IT系統規畫，上半年每股稅後盈餘2.88元，前3季營收33.73億元，年增95.3％，都優於去年同期，其中，第3季每月營收創高，也帶動單季營收達13.51億元，年增134.7％。主要今年取得一家大型半導體廠商訂單，營收陸續在第3季及第4季認列，使得營收表現強勁，第4季還會繼續認列，總計今年約認列52億元標案中的4成。
展望2022年，法人認為，由於半導體客戶訂單明年還會持續認列，且越南疫情趨緩，台商至越南設廠帶動IT需求，越南業績將有望向上成長。而另一家半導體大客戶前進美國，連同供應鏈需求，預計至少帶來200億元IT系統整合的潛在商機，大綜估計可取得1成至1成5的份額。台灣市場關注太陽能與智慧工廠，預期太陽能裝置市場一年約3～4億元的營收。因此，台商在東南亞與美國設廠，加上台灣新設產能，都是未來兩年的穩定營收貢獻來源，營運將持續在歷史新高水準。
(時報資訊)
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