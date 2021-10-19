【時報-台北電】19日三大指數開盤漲跌不一，滬指早盤維持震盪偏強走勢，創指漲幅一度擴大至1%站上3300點，隨後回落翻綠。白酒概念股開盤反彈，煤炭概念股拉升走強，豬肉板塊漲幅居前。

午後指數高檔盤整，電力板塊持續拉升，養殖板塊掀起漲停潮。鴻蒙概念、鈉離子電池板塊漲幅居前，旅遊、教育、紡織製造板塊跌幅居前。

北向資金流入超70億元，收盤滬指漲0.7%，報3593.21點，成交額達4397億元；深成指張1.04%，報14499.77點，成交額達5331億元；創指漲0.64%，報3297.29點，成交額達1982億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#北向資金 #滬指 #深成指 #創指

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29215.52 +190.06(0.65%)
14:15
南韓KOSPI
3029.04 +22.36(0.74%)
17:03
香港恆生
25787.21 +377.46(1.49%)
16:08
上證指數
3593.15 +25.02(0.70%)
15:00
深圳成指
14499.77 +149.75(1.04%)
16:29
英國FTSE
7209.56 +5.73(0.08%)
19:31
法國CAC
6677.76 +4.66(0.07%)
19:31
德國DAX
15498.26 +23.79(0.15%)
19:31

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