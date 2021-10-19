【時報-台北電】19日三大指數開盤漲跌不一，滬指早盤維持震盪偏強走勢，創指漲幅一度擴大至1%站上3300點，隨後回落翻綠。白酒概念股開盤反彈，煤炭概念股拉升走強，豬肉板塊漲幅居前。
午後指數高檔盤整，電力板塊持續拉升，養殖板塊掀起漲停潮。鴻蒙概念、鈉離子電池板塊漲幅居前，旅遊、教育、紡織製造板塊跌幅居前。
北向資金流入超70億元，收盤滬指漲0.7%，報3593.21點，成交額達4397億元；深成指張1.04%，報14499.77點，成交額達5331億元；創指漲0.64%，報3297.29點，成交額達1982億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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