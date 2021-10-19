【時報-台北電】證券時報e公司訊，今日A股收盤，北向資金全天成交金額達1021億元(人民幣，下同)，占A股總成交額10.57%；北向資金合計淨買入39.06億元，其中滬股通淨買入17.55億元，深股通淨買入21.51億元。

　北向資金昨日淨賣出80.18億元，今日轉為小幅回補。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#北向資金 #滬股通 #深股通

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29215.52 +190.06(0.65%)
14:15
南韓KOSPI
3029.04 +22.36(0.74%)
17:03
香港恆生
25787.21 +377.46(1.49%)
16:08
上證指數
3593.15 +25.02(0.70%)
15:00
深圳成指
14499.77 +149.75(1.04%)
16:29
英國FTSE
7209.56 +5.73(0.08%)
19:31
法國CAC
6677.76 +4.66(0.07%)
19:31
德國DAX
15498.26 +23.79(0.15%)
19:31

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