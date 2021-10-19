【時報記者王逸芯台北報導】台灣之星今日宣布，推動智慧城市再下一城，攜手「利凌企業」，不僅如此，台灣之星今年截至目前為止，智慧城市領域整體營收年增翻倍、已經達108%。

隨著5G時代正式到來，其所具備的高網速、大連結、低延遲三大特性，為智慧城市發展開啟了更多無限可能，國際間也紛紛開始推動以行動寬頻連結應用服務的智慧城市浪潮，以提升城市生活智慧化及產業競爭力為目標。台灣之星近年來積極開拓5G企業合作夥伴版圖、跨足超過24大領域，提供客製化的5G企業連網解決方案，目前物聯網整體申辦量持續穩健成長、與去年同期相比成長超過4成，看準全球智慧城市發展趨勢與潛力，繼2020年攜手「神通資科」發揮AIoT巨量資料加值應用價值，賦能智慧城市發展，成功推升智慧城市領域整體營收年增108%。今(19)日宣布再迎來全新合作夥伴，攜手近年積極布局智慧城市、現為全球安全監控解決方案領導品牌的「利凌企業」，以獨家研發AI Aida演算法、智慧邏輯功能，搭配全系列監控設備，提供智慧城市所需的多元整合服務。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，城市伴隨著經濟與科技發展歷經多次變革，目前全球城市化加速和人口持續增長已對地球資源造成極大壓力。從早期的傳統城市、資訊城市發展到現在即將邁入智慧城市，當城市服務可以透過聯網成為一個彼此串聯的巨大系統，將有助於提高整個城市的運作效率，最終提升政府效能，也改善民眾生活品質，因此，「永續智慧城市」成為了全球共同的重點發展項目。截至今年9月底，智慧城市領域總申辦量顯著提升、相較去年同期整體營收年增108%，隨著5G行動通訊科技逐漸發展成熟，整體物聯網申辦量與去年同期相比成長超過4成；此次與利凌企業的合作，相信也將成為台灣之星深耕智慧城市領域的一大助力，並朝向今年底企業客戶營收占比達10%、年複合成長率達110%的目標邁進。「利凌企業」近年持續發展多項智慧城市AI創新應用，包含AI影像智慧交通管理、AI智慧科技執法、AI智慧停車等智慧影像分析技術等，這些AI影像解決方案皆須透過快速穩定的傳輸技術才能即時將4K超高影像畫質帶到伺服器或雲端，台灣之星藉快速穩定的5G連網服務結合「利凌企業」獨家研發的AI演算法及應用，持續為智慧城市發展提供全方位的解決方案，加速實現台灣城市智慧化的目標。

(時報資訊)