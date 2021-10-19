美國政論雜誌《美國瞭望》（The American Prospect）18日（周一）揭露，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在去年10月美股崩跌前夕，拋售數百萬美元股票。

《美國瞭望》引述揭露文件指出，鮑爾個人帳戶在2020年10月1日拋售價值100萬到500萬美元的股票，時間點就在道瓊工業指數狂跌之前。去年10月美股狂跌1,600點，跌幅約6％，寫下同年3月以來最糟的單月表現。

鮑爾5月簽署的公開申報文件提及去年10月的交易。他在去年10月1日出售先鋒美國整體市場指數基金（Vanguard Total Stock Market Index Fund）股票，10天前（9月21日）甫出售同一基金約5萬到10萬美元股票。

然而Fed官員炒股議題格外敏感，兩名地區聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）與羅森格倫（Eric Rosengren）不久前才因涉嫌炒股而下台，Fed副主席克拉瑞達也傳出涉嫌內線交易。

在鮑爾操作股票之際，他也積極呼籲國會通過第二輪新冠疫情紓困法案，當時國會與川普政府的協商正陷僵局。

《美國瞭望》並且引述鮑爾的公開行程，提到10月1日當天他四度與當時的財長穆努欽談話。

(時報資訊)