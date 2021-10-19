美元指數19日午盤過後繼續下挫，非美貨幣隨之強彈，人民幣兌美元在岸價、離岸價繼續高歌猛進，雙雙大漲逾200個基點。離岸價盤中一度升破6.4元，來到6.3969元，狂飆逾300個基點，創四個月來新高。
19日截至14點39分，美元指數DXY跌至三周低點，報93.63，日內跌0.3％。在美元指數疲弱下，人民幣在岸價19日以6.4250元開盤後，接連升破6.42、6.41兩個關口，午盤後漲勢更加凌厲，最高來到6.4017元，即將叩關挑戰6.4元整數大關。
離岸價午盤最高來到6.3969元，狂飆逾300個基點，創6月中旬以新高。截至15點，離岸價略微回跌報6.4014元，升264個基點，單日漲幅0.41％。在岸價則報6.4059，較上個交易日收盤價6.4345元升286個基點，漲幅0.45％。
(時報資訊)
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