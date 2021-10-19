【時報記者任珮云台北報導】台灣太陽能電力系統EPC龍頭廠開陽投控(6839)申請登錄興櫃，預計10月25日在興櫃市場交易，興櫃參考價55元。開陽為承攬一站式EPC工程一條龍的公司，已完成逾1000座的EPC案場。開陽投控董事長蔡宗融表示，儲能系統於再生能源發展中扮演重要的使命，開陽投控也會將業務範疇擴及儲能。
開陽集團成立於1999年，創辦人為現任太陽光電發電系統公會理事長蔡宗融，集團核心競爭力為太陽能光電系統工程EPC(Engineering、Procurement、Construction)和電廠維護營運服務，工程專案內容涵蓋太陽能光電廠之開發、設計、設備採購、施工總承包、及維運，是國內少見具備一站式EPC工程能力的廠商。運用其充沛的技術資源及經驗，可因應各式電廠類型，如屋頂型、地面型、水面型等，打造效能完善之太陽能光電廠。此外，為提供更全方位的綠電服務，持續深耕太陽能產業，於2018年成立開陽國際投資控股(股)公司，整合集團資源，將業務範疇拓展至電廠投資、儲能系統和綠電交易，加大經營的縱深。
開陽投控發展至今，已完成包括台積電(2330)、中鋼(2002)、台塑(1301)、國泰金(2882)、群創(3481)、泰國PRG等多家國內外知名企業的電廠工程，累積超過千座太陽能電廠施工經驗，並於2019、2020及2021年蟬聯城市工程品質獎，今年度更一舉拿下第八屆光鐸獎：優良屋頂型中大系統獎、優良地面型系統獎、優良系統廠商獎。董事長蔡宗融表示，「開陽投控對於工程品質有很高的要求，許多我們承作的案場，都是以超過30年使用年限來規畫，遠超過業界20年標準。對於依「台電20年躉售費率」來評估案場投資報酬而言，多出來的年度皆屬額外報酬，所以相當具備吸引力，也是獲得這麼多優秀企業青睞的原因」。蔡宗融補充，「案場投資是長遠的生意，高品質的工程還可以降低客戶後續維運的成本，有助於整體綠能產業發展，創造開陽、客戶、產業三贏的結果」。
對於邁入資本市場，開陽投控已做好五大布局，分別為：EPC工程、電廠維運、電廠投資、儲能系統和綠電交易。依在手訂單來看，各項業務的能見度相當良好，未來2~3年EPC工程預計開工量達300MW以上；自有電廠裝置量2024年目標為140MW；轉投資權益法裝置量2024年目標為218MW；而儲能系統與綠電交易正積極規畫中，預計今年將有1MW儲能系統商轉，是開陽下一個獲利成長關鍵。
法人表示，根據REN21發布的全球再生能源現況報告(Global Status Report 2021)，全球再生能源投資額在2020年已達3,035億美元，其中以太陽能光電容量增加139GW最多。IEA也預估2040年全球發電結構，再生能源占比大幅提高至43.7%，其中成長最快速的，就是風力與太陽光電，合計將占24.5%。在台灣，為改變目前高達98%能源依賴進口情形，啟動「國家能源轉型」計畫，訂下2025年太陽能20GW建置目標。對於國內外綠能展業的蓬勃發展，身為台灣前三大EPC工程廠商的開陽投控而言，是一個很好的機會，隨著案場持續累積，維運收入也將穩定成長，搭配自有電廠、儲能系統等短中長期布局，非常看好開陽投控興櫃後的表現。
(時報資訊)
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