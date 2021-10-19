【時報編譯張朝欽綜合外電報導】蘋果在周一宣布推出兩款新的MacBook Pro，採用自家最新的晶片，繼續藉此宣示與英特爾晶片的決裂，以及將蘋果的裝置完全地與其他PC產業分開的企圖。
最新的14吋和16吋機型售價從1999美元起跳(台灣售價從5萬9900元起跳)，使用兩款名為M1 Pro和M1 Max晶片，聲稱尤其當筆電僅使用電池電力時，效能表現遠超過英特爾和超微等對手。
蘋果新MacBook Pro主要變革有，取消了Type-C連接口，採用MaqgSafe和HDMI等連接口，螢幕採miniLED和120hz更新率，並且取消了TouchBar，以及在螢幕上方增加了「瀏海」設計。
在周一的線上發表會，蘋果MacBook Pro試圖吸引一群專業用戶，包括專業攝影師、電影製作人和音樂製作人，為頂尖的客戶群。
蘋果也為完成從英特爾到自家晶片的兩年過渡進行鋪路。新晶片也為蘋果Mac電腦在最近九個月增加了32%的銷售。
蘋果在去年推出首款自家筆電晶片M1，配備於MacBook Air和部分MacBook Pro機型。Creative Strategies消費者技術主管Ben Bajarin表示，這些晶片與專業等級晶片的區隔越來越明顯，未來幾年，它的部分功能也可能下放到低端機型中。這些效能水準是前所未有的。
蘋果晶片業務主管Johny Srouji表示，M1 Max晶片比其它高階筆記型電腦晶片耗電至少減少了100瓦，這意味著電池續航時間更長。
蘋果也宣布新的音樂服務，每月5美元的串流音樂服務，將讓用戶可使用Siri語音助理，以聲控方式在蘋果裝置完整地享用完整的音樂目錄；更完整的串流音樂服務為每月10美元。
競爭對手Spotify股價在會後上漲0.4%，顯示Spotify投資人並不在意蘋果的新服務。
蘋果也新推出藍牙耳機AirPods 3和AirPods Pro。以及HomePod Mini 3。
(時報資訊)
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