台灣松下電器電器19日舉辦秋季新品發表會，台灣松下銷售家電營業本部總經理張天來表示，今年雖受疫情影響，但住宅設備需求及政府節能商品減免貨物稅、五倍券，台灣松下今年業績預計有二位數成長，家電銷售連續七年創新高，明年將擴大B2B空間解決方案及輸出市場業務。

張天來指出，台灣松下銷售公司在2020年4月成立，整合了Panasonic在台灣原有四大銷售通路，除了B2C方面的空商品，還有B2B的建築建材、照明、廚具、冷凍冷藏及解決方案等多樣商品服務。為了將四大通路集中在同一家公司提供顧客單一窗口的商品採購服務，以及提供企業客戶完整解決方案的規劃服務，今年9月從原來不同的辦公地點，集結至台北市希望園區大樓新址。

張天來表示，今後將整合資源朝空間提案推進，在住宅空間方面，提出臥室、浴室、陽台、客廳、廚房等五大生活空間提案，在非住宅空間提案方面，有辦公室、店舖、工廠、醫院、飯店等五大商業空間提案。

今年新品著重在整合IoT技術，如以電視搖控器的智慧聲控，讓電視成為家中管家，控制空調、冰箱、洗衣機、除濕機等家電的運轉狀態。由於疫情使居家料理需求提高，Panasonic提供廚房空間解決方案，如結合急凍結等保鮮科技的冰箱、調理家電搭配系統廚具、排油煙機、烘碗機等打造無火料理的廚房空間。從料理、衣物清潔到收納護理，透過先進技術研發最頂級的家電，並整合旗下各種商材，提供消費者完善的住宅空間解決方案。

(時報資訊)