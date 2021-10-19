【時報記者郭鴻慧台北報導】台股在電子權值股全面揚升，今日開高走高，站上16900點，盤中台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)一度勁揚超過200點，突破月線反壓，ABF、車電、二極體、太陽能等族群遍地開花，終場加權股價指數收在16900.67點，上漲195.21點，成交值2653.78億元；櫃買指數終場收205.97點，上漲3.56點，成交值911.33億元。
證券分析師張陳浩指出，台積電法說會釋出訊息超出市場預期後，台股雙底已經成型，破底危機已除，不過，目前通膨的疑慮及升息等等的因素干擾，預估台股整理期還需要2~3個月，也就是說到年底為止，將會呈現區間整理的格局為主。
特斯拉股價不停創新高之下，張陳浩說，車用電子概念族群後市仍猶加可為，不妨留意台半、強茂及德微，另外，ABF三雄將維持強勢，目前國際油價仍不停上漲，可注意塑化族群的PVC如華夏、台塑，EVA的亞聚及台聚拉回不妨逢低布局。值得注意的是，棉花價格不斷寫新高，而加工絲是替代品，又擁低價庫存的優勢，後市看好。
盤面上，台積電收在600元，上漲1.69%；聯電(2303)收在59.6元，上漲2.05%；大立光(3008)站回2,000元，收在2050元；ABF三雄欣興(3037)、景碩(3189)皆收在漲停板，南電(8046)大漲9.34%；二極體族群強茂(2481)、朋程(8255)、德微(3675)都收在漲停板，電子股占大盤成交量比重逾6成，成為盤面重心所在。
在籌碼面方面，外資在現貨市場連4日買超，金額已超過400億元，在期貨市場方面，外資加碼空單，台指期淨空單1.9萬多口，台指期淨空單1.9萬多口，10月台指期將在明日結算，及周選擇權結算。以技術面來看，季線及半年線下彎，周KD值呈死亡交叉，指數仍難脫區間震盪。
(時報資訊)
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