【時報編輯張嘉倚綜合報導】國際股市氛圍轉暖，激勵台股攻高成功突破月線，將敲門17000點。晶圓雙雄、ABF載板、比特幣、車電及太陽能族群各擁利多領漲，台積電、大立光、聯發科為首，帶領電子股向上突破月線16779點反壓，一度大漲逾200點。ABF三雄金光閃閃，欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)漲勢驚人；車用電子士氣如虹，車王電(1533)一枝獨秀漲停、美琪碼(4721)、聚和(6509)人氣高張；航運股指標長榮(2603)、陽明(2609)早盤稍見支撐回彈，投資人逢高就賣，三個股全面收黑。終場台股收漲195.21點，為16900.27點。今日外資(不含外資自營商)買超110.9051億元，投信買超14.9212億元，自營商買超38.594億元，三大法人買超164.42億元。
台股強勢反攻，盤中指數大漲逾200點，玻陶股漲勢一路領先，電子零件股在ABF載板三雄欣興、景碩及南電領跑，類股漲幅追上奪冠；載板三雄今日股價在齊獲買盤敲進下強勢表態，欣興及景碩放量攻鎖漲停價141.5元及237.5元，景碩更一舉創下歷史新高，南電亦同步放量飆升至452元，收盤漲幅逾9%。蘋果秋季新品連發，帶動蘋果股價收漲，領軍美國科技股拉升翻紅，再加上鴻海科技日MIH平台發表電動車，雙重題材發酵，PCB股樂翻天，台光電(2383)一度拉出大漲6%以上的長紅棒，鴻海集團股價估值偏低的臻鼎-KY(4958)，以及蘋概股的金像電(2368)、定穎(6251)等全面向上。玻陶股方面，台玻(1802)打底結束，底部逐漸墊高，今日來到28.7元成功突破月線，也帶動同業的和成(1810)一同走高2%以上，冠軍(1806)、中釉(1809)漲逾1%，走勢整齊。
時序進入10月中下旬，美股在高盛、美鋁等企業端出亮麗財報成績的激勵下，擺脫跌跌不休的陰霾強勁反彈，也帶動世界各主要國家股市止跌回穩。台股上周五(15日)大漲393點，昨日回檔後，多方再出手，周二收漲195.21點，為16900.27點，5日RSI為66.79，10日RSI為54.78，9日K值為73.39，9日D值為54.79，20日乖離率為0.72。然而台股忽漲忽跌多空不明，即使今日強勢走高卻難以引出買盤跟進，成交金額量縮為2653.77億元，仍不達3000億元水準。
台股資深分析師林成蔭表示，台股加權指數在7月15日創下18,034點的歷史紀錄後拉回修正，到8月20日的16,248點止跌反彈，9月份進入16,800～17,650點之間的來回震盪，成交量大多在2千多億的水準，相較於數月前的5、6千億有人氣退潮跡象。季線近日由上往下穿過半年線，出現死亡交叉訊號，意味著短中期將進入修正期，幸而年線扣抵位置仍低持續上升長期牛市的可能性仍在。盤勢進入中段修正，上下震盪測試賣壓和支撐，操作上維持原先的低水位持股。
(時報資訊)
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