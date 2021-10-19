【時報記者沈培華台北報導】中鋼(2002)9月合併營收再創新高，自結9月合併稅前獲利達89.35億元，月增3%且創次高，第三季自結合併稅前獲利續攀高至267.31億元，季增20.94%，今年1~9月自結合併稅前獲利達619.32億元，年增1,874%，每股合併稅前淨利約為3.92元。
中鋼自結9月合併營收為419.82億元，創新高，月增約1%，自結單月合併營業淨利81.99億元，月減3%，自結9月合併稅前獲利月增3%達89.35億元，僅次於7月的90.84億元；單月每股合併稅前淨利約0.56元。
中鋼公司表示，9月鋼鐵事業群銷售單價較8月增加，營收略增，惟單位成本漲幅略高於單位售價漲幅致營業利益略減；另業外轉投資鐵礦投資收益較高，整體合併稅前淨利較8月增加2.25億元。
中鋼第三季內銷月盤產品價格小漲，季盤產品漲價4.1%，加上旗下鋼鐵事業以及業外挹注，營運持續成長；第三季自結合併稅前獲利續攀高至267.31億元，季增20.94%，第三季獲利再創新高。單季每股合併稅前淨利約1.69元，推估單季EPS將逾1.1元。
中鋼今年受惠鋼市熱絡，鋼價上揚，營運逐季成長，自結1~9月合併稅前淨利619.32億元，比去年同期的虧損34.91億元大幅轉好，每股合併稅前淨利約3.92元。
中鋼前三季營運攀高，合併營收年增49%達3388.47億元新高，自結合併營業淨利達581.02億元，比去年同期的本業淨損35.71億元大幅好轉，年增率達1727%；今年1~9月自結合併稅前獲利達619.32億元，相較去年同期的虧損大幅好轉，年增率達1,874%，每股合併稅前淨利3.92元。
第四季以來，鋼價續小漲；中鋼10月及第四季內銷盤價，開平高盤，平均調幅為1.32%，上周開出11月內銷盤價為平盤。鋼價持穩向上，有利第四季業績持續穩健，第四季業績挑戰再比第三季成長。
隨著原料價格支撐鋼價，且大陸供給受抑；中鋼11月月盤產品包括熱軋鋼板、熱軋軋延料等價格全面持平，大致為連續第二個月為平盤。中鋼公司預期第四季亞洲鋼價回穩向上，鋼市榮景可望延伸至明年。
中鋼上半年營收2132.69億元、年增41.68%；上半年毛利率約19%；上半年營業利益332.47億元；上半年合併稅前淨利352.01億元，歸屬於母公司稅後淨利247.4億元，EPS達1.6元。
(時報資訊)
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