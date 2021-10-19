【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠樺漢(6414)今年投資布局動作頻頻，除規畫於歐洲設置新廠，並宣布策略結盟Google合攻開放式智聯網（AIoT）數位轉型商機。投顧法人認為，樺漢今年營運成長展望轉佳，惟歐洲設廠及結盟Google對業績助益狀況仍有待觀察，仍維持中立看待。
樺漢2021年9月自結合併營收91.32億元，月增達23.3％、年增6.79％，創同期新高、歷史第四高。帶動第三季合併營收234.91億元，季增2.8％、年增8.17％，創同期新高、歷史第三高。累計前三季合併營收664.4億元、年增達13.56％，續創同期新高。
展望第四季，隨著時序步入產業旺季，樺漢預期有助旗下的自助結帳機、自助公益彩票機、智慧博奕機等出貨動能，持續墊高個體營運規模放大，配合品牌通路、系統整合在手訂單持續創高挹注，有信心達成全年獲利達雙位數複合成長率目標。
樺漢日前宣布攜手Google Cloud成為策略合作夥伴，除協助公司三大系統雲端化，以提升效率及節省資源、精簡設計時程外，並將數位化即服務（DaaS）策略結合Google Cloud服務，鎖定10大高成長利基市場的國際客戶，搶攻開放式智聯網（AIoT）數位轉型商機。
樺漢計畫為Google針對免手持工業作業設計的穿戴式電腦Glass Enterprise Edition 2、採用Google雲端技術企業用視訊及協作平台的Google Meet開發及經銷Google設備與解決方案，並開發符合Google Meet標準的硬體設備及周邊裝置。
投顧法人認為，樺漢與Google相關合作計畫均為公司智慧製造領域的既有方向，攜手Google有助強化產品線競爭力，在自有品牌及設計製造業務方面有機會受惠，但對業績的實際助益程度仍有待觀察。
而樺漢今年營運展望佳，投顧法人指出主要受惠醫療照顧、智慧交通、公共建設等標案，以及政府公益彩票機、自助結帳機、博弈機等標案訂單挹注，目前S&T在手訂單金額達347億元，系統整合業務的帆宣在手訂單金額創302億元新高。
為擴大本業設計製造業務的出貨規模，樺漢規畫於歐洲設置新廠，生產零售、娛樂相關產品，預計最快本季量產，初估可望貢獻年營收達百億元，惟對業績實際助益程度，仍需視機台實際到位及量產時程而定。
整體而言，投顧法人認為樺漢今年營運展望優於去年，相關投資布局計畫可望為中長線營運增添動能。不過，考量設置歐洲新廠導致中短期營運表現不確定性提高，故對樺漢維持「中立」評等，需觀察相關布局效益顯現時程。
(時報資訊)
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