【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美東時間19日，美國首支比特幣ETF(指數股票型基金)將會在紐約證交所開始交易。不過，針對這項創舉市場看法兩極，正反兩方都有。
這檔名為ProShares Bitcoin Strategy ETF的交易代碼為BITO，主要是以比特幣期貨為投資標的。此外，若是想投資比特幣的市場新手，買賣時可以不經由像Coinbase或Kraken等一般加密貨幣交易所就可進行。
市場上有些投顧專家認為，這種基於期貨為操作基礎的比特幣衍生性商品，其實複雜度很高，不像直接在Coinbase開戶後直接買賣那麼簡單。而買賣現貨時很直接就拿出比特幣來結算，這也比有點紙上談兵意味的期貨商品，會來得更加熱絡。
除了高度複雜性外，比特幣期貨ETF也比現貨更耗費成本。不過現在能公開交易比特幣期貨ETF，代表這類衍生性金融商品的開放程度又跨出一大步，或許下次美國證交所(SEC)會點頭答應現貨比特幣ETF的發行。
不可否認，數位資產投資已經成另一種主流。而且，藉由這種新投資模式，也可激起市場上的潛在需求量。若再加上目前資金氾濫，應該會有不少熱錢想投入試一試。同時，比特幣期貨ETF上市很可能也會造成資金排擠效果。
美國財經節目CNBC著名的股市主持人Jim Cramer表示，當知道19日比特幣期貨ETF就要新上市交易時，就趕緊把自己手邊約8分之1的以太幣給賣掉。因為，以太幣可能要開始跌了。不過，也是因為不太敢確定，所以才僅賣出全部以太幣約1成多部位。
(時報資訊)
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