【時報-台北電】大陸跟隨全球趨勢，近年於國內力拚5G，不斷擴充基站等相關建設。證券時報e公司訊，大陸工業和信息化部最新數據顯示，截至今年9月底全國5G基站數已達115.9萬個，5G終端連接數達4.5億戶，千兆光網能過覆蓋逾2億戶家庭。(編輯整理：廖小蕎)

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