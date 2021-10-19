【時報記者林資傑台北報導】封測龍頭日月光投控(3711)受終端市場需求雜音、中國大陸限電及外資降評砍價等逆風干擾，股價1個月來急跌近28％。不過，由於現階段全產線封測產能仍吃緊、且狀況將延續至明年，投顧法人仍看好後市，維持「買進」評等、目標價132.5元。

日月光投控股價自14日起止跌回穩，今（19）日開高後跟隨大盤同步量增走揚，最高上漲4.12％至98.5元，終場上漲4.02％、收於98.4元，領漲封測族群。不過，三大法人昨日仍持續賣超4165張，以外資賣超達4577張最多。

日月光投控2021年第三季自結合併營收1506.64億元，季增達18.7％、年增達22.3％，同步改寫歷史新高。其中，封測業務900.93億元，季增達14.06％、年增達25.44％，電子代工（EMS）業務611.16億元，季增達24.35％、年增達15.04％。

法人先前預估，日月光投控第三季封測營收可望季增達11～14％、電子代工營收季增達36～40％，使集團第三季營收季增逾20％、改寫新高。實際結果封測合乎預期、電子代工則因缺料而低於預期，但9月動能已明顯復甦，使第三季合併營收仍順利創高。

日月光投控將於28日召開線上法說，公布第三季財報及展望。投顧法人預期，若排除匯率因素，日月光投控第三季封測毛利率將優於第二季，但因電子代工比重增加，將使合併毛利率小幅下滑，每股盈餘（EPS）估約2.67元。

展望後市，日月光投控先前表示，客戶封測訂單需求強於預期、動能持續至2022年，看好下半年投控營收及獲利率將逐季提升，全年營益率提升幅度可望超越目標2.5～3個百分點的高標，明年首季營運亦將優於季節性水準。

日月光投控執行長吳田玉先前指出，長期服務協議已延伸至2023年，重複下單及存貨控管狀況應屬於局部及暫時性現象，對整體業務動能影響有限。擴產則需考量整體及均衡供給永續性，預期供需狀況最快2023年才有機會達到平衡。

投顧法人認為，雖然現在終端市場需求有雜音，需觀察原物料和關鍵零組件價格上漲趨勢，但封測廠稼動率尚未鬆動、整體價格仍佳。整體而言，現階段全產線封測產能仍吃緊，且狀況將延續至明年，仍維持「買進」評等、目標價132.5元。

(時報資訊)

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